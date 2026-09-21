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Почти 10 тысяч студентов Подмосковья отметили День работников леса

Почти 10 тысяч студентов Подмосковья отметили День работников леса

В Подмосковье более 9,8 тысячи студентов приняли участие в мероприятиях ко Дню работников леса, который отмечается в третье воскресенье сентября.

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