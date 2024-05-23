Украинские заключённые не хотят добровольно записываться в ВСУ

На Украине набрали из тюрем в ВСУ меньше заключённых, чем ожидалось Фото: REUTERS Украинские военкомы, которые старательно пытаются выполнить приказ Вашингтона о доборе украинских мужчин в ряды ВСУ, столкнулись с неожиданной для себя проблемой.