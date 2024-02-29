Отправку французских войск расценят как оккупацию Украины, заявили в ГД

Отправка на Украину войск Франции будет расценена РФ как оккупация страны. Об этом заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
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