Ставочным порядком: доходность вкладов вернулась к уровню августа 2024-го

Банки готовятся к снижению ключевой. Девять из топ-10 кредитных организаций снизили ставки по вкладам перед очередным заседанием ЦБ — средняя доходность опустилась до минимальных уровней с августа 2024-го, ниже 19%, выяснили «Известия».