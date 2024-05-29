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Аргументы недели

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Трамп заявил, что «бомбил бы Москву», если бы СВО началась при его президентстве

Трамп заявил, что «бомбил бы Москву», если бы СВО началась при его президентстве

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на закрытом предвыборном мероприятии, что «бомбил бы Москву», если бы специальная военная операция (СВО) России на Украине стартовала при его президентстве.

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Комментарии
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Eduard
Ещё один дурик вечно сующий свой нос в чужие дела.Нам не стращна ни США ни вся Америка!
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21 час.
Eduard
Ябы тоже врезал пр странам Запада за проаеденый ими в Киеве Майдан переворот! Переворот изнасальнр преступление!
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21 час.
Eduard
И на Тайвань янки нос не сунут,суйте к себе в Маями!
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21 час.

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