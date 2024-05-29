Трамп заявил, что «бомбил бы Москву», если бы СВО началась при его президентстве

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на закрытом предвыборном мероприятии, что «бомбил бы Москву», если бы специальная военная операция (СВО) России на Украине стартовала при его президентстве.
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