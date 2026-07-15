С телеэкрана — на орбиту: телеведущий Алексей Столяров готовится в космонавты

Телеканал «Пятница!» и Роскосмосом анонсировали проект «Космическая экспедиция». Алексей Столяров готовится в космонавты пресс-службаТелеканал «Пятница!» совместно с Роскосмосом анонсировали старт нового проекта под названием «Космическая экспедиция».
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