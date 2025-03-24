Пониженная ставка налога, аренда за 1 рубль и льготы для предпринимателей западного берега: в Крыму продлили действие мер для поддержки экономики

В 2025 году продлено действие ряда мер, направленных на поддержку системообразующих предприятий и отраслей экономики, предпринимательства и инвестиционной деятельности, а также на стабилизацию ценовой ситуации.
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