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Крымская газета

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  • Валентин Воробьев
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Пониженная ставка налога, аренда за 1 рубль и льготы для предпринимателей западного берега: в Крыму продлили действие мер для поддержки экономики

Пониженная ставка налога, аренда за 1 рубль и льготы для предпринимателей западного берега: в Крыму продлили действие мер для поддержки экономики

В 2025 году продлено действие ряда мер, направленных на поддержку системообразующих предприятий и отраслей экономики, предпринимательства и инвестиционной деятельности, а также на стабилизацию ценовой ситуации.

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