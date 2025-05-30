В России задумались об ограничении работы банковских карт для некоторых людей

Срок действия банковских карт для иностранцев нужно сократить до года. Об этом в кулуарах 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма заявил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд, его слова приводит ТАСС.