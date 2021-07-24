Закон и Порядок

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Что станет с Европой при дефиците энергии

Что станет с Европой при дефиците энергии

  Что будет с Европой в условиях энергодефицита? Автор – Сергей Васильев "Пробурив скважину на участке Стангнестинд, всего в нескольких километрах от границы Норвегии с Россией в Баренцевом море, норвежская компания Aker BP не обнаружила нефти.

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