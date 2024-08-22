РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Дани как он не выглядит и не едет, обслуживается тоже через одно место, достаточно сравнить с той же сузуки, где и це...Как выглядит обно...
  • Маша Глага
    Стол 5 предполагает исключение свежих фруктов и овощей. Советчики.Диета «Стол № 5»:...

Основатель Fame Wave — о том, во что инвестировать

Основатель Fame Wave — о том, во что инвестировать

Евгений Фомин, основатель маркетингового проекта Fame Wave, инвестор, эксперт и предприниматель в сфере криптовалюты, поделился с «РБК Стиль» своими взглядами на развитие маркетинга и криптобизнеса, а также рассказал об интересных направлениях для инвестиций.

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