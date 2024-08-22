Евгений Фомин, основатель маркетингового проекта Fame Wave, инвестор, эксперт и предприниматель в сфере криптовалюты, поделился с «РБК Стиль» своими взглядами на развитие маркетинга и криптобизнеса, а также рассказал об интересных направлениях для инвестиций.