Евгений Фомин, основатель маркетингового проекта Fame Wave, инвестор, эксперт и предприниматель в сфере криптовалюты, поделился с «РБК Стиль» своими взглядами на развитие маркетинга и криптобизнеса, а также рассказал об интересных направлениях для инвестиций.
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