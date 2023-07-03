Харьков будет русским: аналитики рассказали зачем Украине сдавать этот город Ирэн ОрлонскаяМногие российские средства массовой информации пишут о том, что огромный город — речь идет о Харькове — в последнее время живет с ощущением эвакуации.
Харьков будет русским: аналитики рассказали зачем Украине сдавать этот город Ирэн ОрлонскаяМногие российские средства массовой информации пишут о том, что огромный город — речь идет о Харькове — в последнее время живет с ощущением эвакуации.
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