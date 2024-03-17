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Вероника Степанова: «Бородавко подготовил Большунову перину. Если бы он проиграл в спринте, то вот причина: он болел»

— Наш Юрий Викторович (Бородавко) подготовил Большунову перину. Если бы он проиграл в спринте, то вот причина: он болел и так далее.

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