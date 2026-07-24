Экспортеры РТ могут получить комплексную поддержку для освоения новых рынков

В текущем, 2026 году экспортеры Татарстанп могут воспользоваться комплексной финансовой и нефинансовой господдержкой, реализуемой Министерством экономики РТ и подведомственными ему организациями, а также региональными Центром поддержки экспорта и Центром «Мой бизнес».
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