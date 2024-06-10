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За что римский император изгнал Иоана Златоуста

За что римский император изгнал Иоана Златоуста

Именно о его жизни сохранилось больше всего свидетельств и письменных источников, даже стенограмм речей.

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Комментарии
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алекс кузь
Стоика , похоже, отравили по традиции просвещенного феодализма, чтобы получить удобный образ мученика. Но жизнь идет, сегодня каждый блогер хочет стать миллиардером, чтобы дать нищим знания о христианской добродетели через открытие брокерского счета. Мавроди был гением пролетарской революции, но .. партия номенклатуры его не поддержала, ограбила, оклеветала.
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