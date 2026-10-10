Дикиджи взорвал Алма-Ату: как российский фигурист завоевал триумф на казахстанском льду!

Алма-Ата, 10 октября — Российская газета сообщает: российский фигурист Владислав Дикиджи стал настоящим героем турнира «Мемориал Дениса Тена», который прошёл в Алма-Ате с 8 по 10 октября.
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