Евросоюз боится вновь столкнуться с миграционным кризисом, но самостоятельно найти выход из непростой ситуации не может.
Рар объяснил, почему сгорающая от стыда Европа просит Путина о помощи
Комментарии
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Мельников Александр
Анатолий Ворончихин
Может нам их приютить, площади позволяют....
Если ваши площади и средства позволяют, то пишите сразу адрес. За всех не говорите. Права не имеете. И всё за ваши деньги, любой каприз.
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13 час.
1
степан дунов
Посылать надо России этот поганый ЕС куда подальше, сами заварили кашу пусть сами и расхлебывают. Но есть и другой вариант, признать Лукашенко, снять все санкции, выделить Белорусии деньги на отправку беженцев домой.
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13 час.
2
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