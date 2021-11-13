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Рар объяснил, почему сгорающая от стыда Европа просит Путина о помощи

Рар объяснил, почему сгорающая от стыда Европа просит Путина о помощи

Евросоюз боится вновь столкнуться с миграционным кризисом, но самостоятельно найти выход из непростой ситуации не может.

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Комментарии
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Мельников Александр
Анатолий Ворончихин
Может нам их приютить, площади позволяют....
Если ваши площади и средства позволяют, то пишите сразу адрес. За всех не говорите. Права не имеете. И всё за ваши деньги, любой каприз.
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1
13 час.
степан дунов
Посылать надо России этот поганый ЕС куда подальше, сами заварили кашу пусть сами и расхлебывают. Но есть и другой вариант, признать Лукашенко, снять все санкции, выделить  Белорусии деньги на отправку беженцев домой.
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2
13 час.
Алексей
Да чего это евроколхоз " стыдливо просит"? Нагло требует от Россси
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13 час.

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