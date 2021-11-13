Рар объяснил, почему сгорающая от стыда Европа просит Путина о помощи

Мельников Александр Анатолий Ворончихин Может нам их приютить, площади позволяют.... Если ваши площади и средства позволяют, то пишите сразу адрес. За всех не говорите. Права не имеете. И всё за ваши деньги, любой каприз.

степан дунов Посылать надо России этот поганый ЕС куда подальше, сами заварили кашу пусть сами и расхлебывают. Но есть и другой вариант, признать Лукашенко, снять все санкции, выделить Белорусии деньги на отправку беженцев домой.