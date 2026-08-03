В Челябинске сегодня будут проверять городскую систему оповещения

3 августа в 16 часов в Челябинске будут проводиться проверка работы системы оповещения. Сигнал услышат жители поселков Западный, Пригородный и Шагол, микрорайонов Парковый, Парковый-2 и Чурилово, а также ЖК «Александровский» и «Ньютон».