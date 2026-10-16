Саммит Евросоюза не стал предлагать Украине новых пакетов финансовой помощи или партий вооружений. Об этом заявил журналистам европейский дипломат на полях саммита, сообщает ТАСС.
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