«Филадельфия» в обмене Хардена хотела бы получить от «Клипперс» не только пики, но и Терэнса Мэнна

«Филадельфия» и «Клипперс» пока не могут договориться по обмену звездного защитника Джеймса Хардена. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Сиксерс» за Хардена хотели бы получить не только пики, но и защитника Терэнса Мэнна.