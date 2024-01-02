Владелец новейшей Lada Vesta NG, купленной в ноябре 2023, рассказал о проблемах с фарами, поворотниками и дворниками

Историю о проблемах с новой Lada Vesta NG опубликовало профильное издание «Лада.Онлайн». Автомобиль был куплен только в ноябре 2023 года, и уже на следующей день перестали работать левые указатели поворота: «Включались только через 30-40 минут движения машины в зависимости от холодов - чем холоднее, тем дольше они не работали.