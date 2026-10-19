Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 14 октября оставил в силе решение о признании ничтожными контрактов на поставку асфальтобетонной крошки, которые администрация Новотитаровского сельского поселения заключала без торгов, дробя крупный заказ на серию мелких.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Кадровая компания...
- GS На Украине зреет ...
- ВА Дугин: У Трампа, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым