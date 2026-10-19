Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 14 октября оставил в силе решение о признании ничтожными контрактов на поставку асфальтобетонной крошки, которые администрация Новотитаровского сельского поселения заключала без торгов, дробя крупный заказ на серию мелких.