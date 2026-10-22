Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе, и самым узнаваемым мужчиной на планете. Но рядом с ним всё это время жила женщина, которая видела не парадную сторону славы, а её изнанку — закрытые двери, чужие письма с признаниями и мужа, который однажды ночью выпрыгнул с балкона, чтобы не быть пойманным собственной женой.
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