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"Все теперь колом встанет": что творится на популярном мосту, беспокоятся горожане

"Все теперь колом встанет": что творится на популярном мосту, беспокоятся горожане

Жители Артема беспокоятся о ситуации, которая творится на популярном строящемся мосту города. По словам местных жителей, раньше в этом месте работа шла полным ходом, а сейчас едва можно заметить пару человек, рассказали очевидцы в социальной сети Instagram artem.

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