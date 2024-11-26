Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не "Орешник": Ответ Путина оказался уже у границ США

Не "Орешник": Ответ Путина оказался уже у границ США

Автор: Кот Костян Это сейчас все СМИ захлебываются обсуждением «Орешника», который на глазах обрастает легендами.

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Комментарии
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Иван Щукин
Ну фантазёр автор, чтоб наше руководство да &quot;ударили&quot; по США, это просто фантазии автора! Ну хоть &quot;порадуемся&quot; и этим фантазиям, правда родственники некоторых наших высокопоставленных чиновников, живущие в США, будут категорически против этого!  Вон пиндосня и британцы постоянно устраивают провокации  в Курской, Брянской и других областях России, но «ответка»  прилетает только по военным объекта Украины которых той же пиндоссии и британцем не очень то и жалко! Их больше интересует полезные ископаемые в земле Украины, а не сам народ украины. Хотя объектов для начала &quot;ответки&quot;  великое множество, практически всё наше государство окружено базами НАТО которыми &quot;заправляет&quot; США и Британия, а что и как там произошло это уже &quot;работа&quot; спецслужб!
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