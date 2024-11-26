Не "Орешник": Ответ Путина оказался уже у границ США

Иван Щукин

Ну фантазёр автор, чтоб наше руководство да "ударили" по США, это просто фантазии автора! Ну хоть "порадуемся" и этим фантазиям, правда родственники некоторых наших высокопоставленных чиновников, живущие в США, будут категорически против этого! Вон пиндосня и британцы постоянно устраивают провокации в Курской, Брянской и других областях России, но «ответка» прилетает только по военным объекта Украины которых той же пиндоссии и британцем не очень то и жалко! Их больше интересует полезные ископаемые в земле Украины, а не сам народ украины. Хотя объектов для начала "ответки" великое множество, практически всё наше государство окружено базами НАТО которыми "заправляет" США и Британия, а что и как там произошло это уже "работа" спецслужб!