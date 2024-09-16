В Дональда Трампа стреляли в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич

Уэст-Палм-Бич. США. Стрельба произошла рядом с гольф-клубом во Флориде, где находился Дональд Трамп. Задержанного с оружием в руках мужчину заподозрили в попытке покушения на политика, передает «Интерфакс» со ссылкой на NBC News.