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Дмитрий Живоглядов: «Локо» – гранд российского футбола, всегда должен бороться за первые места»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от нового розыгрыша РПЛ. – Весной «Локомотив» стал шестым, но это был переходный сезон – с новой стратегией, сменой тренера и состава.

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