Депутаты Госдумы предложили отменить транспортный налог для владельцев электромобилей

Парламентская фракция «Новые люди» разработала законопроекты, предполагающие отмену транспортного налога для владельцев электромобилей и освобождение данного вида транспорта от оплаты проезда по платным трассам, сообщила партия РИА Новости.
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