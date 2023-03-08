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Депутаты Госдумы предложили отменить транспортный налог для владельцев электромобилей

Депутаты Госдумы предложили отменить транспортный налог для владельцев электромобилей

Парламентская фракция «Новые люди» разработала законопроекты, предполагающие отмену транспортного налога для владельцев электромобилей и освобождение данного вида транспорта от оплаты проезда по платным трассам, сообщила партия РИА Новости.

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