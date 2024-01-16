7 знаменитых сериалов, которые были запрещены в определённых странах

Культурная значимость некоторых сериалов в большей части мира никак не влияет на стремление представителей определённых стран просто забанить телешоу, не транслируя их по телевизору, да ещё и, по возможности, запретив распространение в интернете.
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