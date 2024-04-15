Кузьменко в последних 9 матчах набрал 16 очков

Андрей Кузьменко под конец регулярного чемпионата набрал приличную форму. Ранним утром 15 апреля в Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Аризону Койотс».
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