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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак перед «Факелом»: «Для всех клубов выезд в Воронеж тяжелый. Они бьются за каждое очко, хорошо играют дома»

Главный тренер «Зенита»  Сергей Семак поделился ожиданиями от гостевого матча 6-го тура Альфа-Банк РПЛ с « Факелом », который пройдет 29 августа.

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