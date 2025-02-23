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Царьград

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Папа Римский проходит обследования после кризиса, получает кислородную поддержку

Папа Римский проходит обследования после кризиса, получает кислородную поддержку

Папа Римский успешно преодолел вчерашний кризис, но продолжает получать кислородную поддержку и проходит дополнительные обследования.

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