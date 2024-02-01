Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Саудовская Аравия временно отказалась от инвестиций в новые месторождения нефти

Саудовская Аравия временно отказалась от инвестиций в новые месторождения нефти. Эр-Рияд пришел к выводу, что имеющихся резервных мощностей достаточно для снабжения рынков во время кризисов, а дальнейшие инвестиции в новые месторождения не имеют экономического смысла, сообщает Reuters.

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