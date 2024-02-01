Саудовская Аравия временно отказалась от инвестиций в новые месторождения нефти. Эр-Рияд пришел к выводу, что имеющихся резервных мощностей достаточно для снабжения рынков во время кризисов, а дальнейшие инвестиции в новые месторождения не имеют экономического смысла, сообщает Reuters.