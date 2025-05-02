Диверсификация продуктового экспорта: Россия прорывается на новые рынки

Последние шесть лет российский агроэкспорт активно прирастал в объемах благодаря масштабной господдержке отечественных сельхозпроизводителей, выделенной в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».
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