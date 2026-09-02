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Царьград

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Врач-инфекционист: Риск малярии в России полностью исключён

Врач-инфекционист: Риск малярии в России полностью исключён

Инфекционист Сергей Вознесенский уверяет: в России вспышка малярии исключена. Распространение комара Anopheles plumbeus не приведёт к опасности, поскольку в южных регионах отсутствуют нужные для передачи условия.

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