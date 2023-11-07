Командир штурмовой группы ВС РФ заявил о плачевном положении ВСУ в зоне СВО

Командир российской штурмовой группы Иван рассказал об обстановке в зоне спецоперации. Военный заявил, что положение дел Вооруженных сил Украины сильно ухудшилось, поэтому многие подразделения начали отступать, а кто-то из боевиков вовсе решил сдаться.
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