Командир штурмовой группы ВС РФ заявил о плачевном положении ВСУ в зоне СВО

Командир российской штурмовой группы Иван рассказал об обстановке в зоне спецоперации. Военный заявил, что положение дел Вооруженных сил Украины сильно ухудшилось, поэтому многие подразделения начали отступать, а кто-то из боевиков вовсе решил сдаться.