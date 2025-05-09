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С Днём Великой Победы!

С Днём Великой Победы!

Сегодня наша страна отмечает главный праздник в своей истории – День Великой Победы. 80 лет назад советский народ положил конец существованию нацистской Германии, освободив половину мира от «коричневой чумы».

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