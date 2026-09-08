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Земфира* в 50: Лондон, пауза в гастролях и фото, которое первой показала Литвинова

Земфира* в 50: Лондон, пауза в гастролях и фото, которое первой показала Литвинова

26 августа 2026 года Земфире Рамазановой* исполнилось 50. Юбилей она встречает не в концертном туре — в начале года певица уехала из Парижа в Лондон и приостановила гастроли.

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