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Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Хирургической служба столицы активно развивается Более 4 тыс. единиц медицинской техники были переданы московским стационарам в рамках обновления операционных блоков, а в 2024 году планируется закупить и доставить еще 470 единиц оборудования.

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