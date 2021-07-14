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Тренера сборной России по футболу назначат до осени

Тренера сборной России по футболу назначат до осени

Министр спорта России Олег Матыцин назвал сроки назначения тренера национальной сборной по футболу. По словам главы ведомства, с кандидатурой наставника сборной определятся в ближайшее время — до осени и проведения отборочных матчей чемпионата мира.

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