Тренера сборной России по футболу назначат до осени

Министр спорта России Олег Матыцин назвал сроки назначения тренера национальной сборной по футболу. По словам главы ведомства, с кандидатурой наставника сборной определятся в ближайшее время — до осени и проведения отборочных матчей чемпионата мира.
Министр спорта России Олег Матыцин назвал сроки назначения тренера национальной сборной по футболу. По словам главы ведомства, с кандидатурой наставника сборной определятся в ближайшее время — до осени и проведения отборочных матчей чемпионата мира.
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