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18 лет за сепаратизм: суд вынес приговор Дугарову*

18 лет за сепаратизм: суд вынес приговор Дугарову*

Второй Восточный окружной военный суд города Читы приговорил заочно уроженца российской Бурятии Доржо Дугарова* (лицо, признанное иностранным агентом в России) к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и публичное оправдание терроризма .

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