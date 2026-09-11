18 лет за сепаратизм: суд вынес приговор Дугарову*

Второй Восточный окружной военный суд города Читы приговорил заочно уроженца российской Бурятии Доржо Дугарова* (лицо, признанное иностранным агентом в России) к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и публичное оправдание терроризма .