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Царьград

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Россия выключила свет: Украина сообщила о повреждении энергетических объектов

Россия выключила свет: Украина сообщила о повреждении энергетических объектов

Украинский министр сообщил о повреждениях энергетических объектов в стране. Россия выключила свет, и, похоже, надолго.

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