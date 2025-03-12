Хоккеист Протас восхитился Овечкиным за пас на пустые ворота вместо броска

Белорусский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Анахайм Дакс" восхитился российским нападающим и капитаном команды Александром Овечкиным, который отдал ему пас вместо того, чтобы забить самому.