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Хоккеист Протас восхитился Овечкиным за пас на пустые ворота вместо броска

Хоккеист Протас восхитился Овечкиным за пас на пустые ворота вместо броска

Белорусский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Анахайм Дакс" восхитился российским нападающим и капитаном команды Александром Овечкиным, который отдал ему пас вместо того, чтобы забить самому.

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