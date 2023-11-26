Карасин связал атаки БПЛА регионов России с отсутствием успехов у ВСУ на фронте

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин связал массированную атаку украинскими БПЛА регионов России с тупиком вооруженных сил этой страны в "реальных боевых делах" и "углублением разброда" внутри структур Зеленского.
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