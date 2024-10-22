Ван И провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии

Пекин, 21 октября /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в понедельник провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии, координатором китайско-японского политического диалога на высоком уровне с японской стороны Такэо Акибой.