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Челябинская область прирастёт новыми муниципалитетами

Челябинская область прирастёт новыми муниципалитетами

Рассказываем, где появятся четыре новых округа.На Южном Урале появятся четыре новых муниципалитета. Инициативу о преобразовании в муниципальные округа выдвинули в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах.

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