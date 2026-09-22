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Для последнего рубежа обороны: армия получила новые комплексы «Зубр» от Ростеха

Для последнего рубежа обороны: армия получила новые комплексы «Зубр» от Ростеха

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) поставил министерству обороны новейшие системы поражения воздушных целей «Зубр».

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