Годовая инфляция в России снова выросла до 6% — Заботкин. Это выше прошлых прогнозов ЦБ и Минфина. P.
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Годовая инфляция в России снова выросла до 6% — Заботкин. Это выше прошлых прогнозов ЦБ и Минфина. P.
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