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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Возвращение российских спортсменов неизбежно. Лучшие должны соревноваться с лучшими – надеюсь, новый президент МОК это понимает»

20 марта прошли выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК). Победу одержала двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.

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