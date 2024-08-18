При пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали более 30 человек

Во время проведения ежегодного фестиваля Highfield в Саксонии произошло чрезвычайное происшествие. На колесе обозрения, установленном рядом с озером Штремхаль недалеко от Лейпцига, вспыхнул пожар, в результате которого пострадали более 30 человек, передает РИА Новости.