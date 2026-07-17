Анатолий Шарий: Расправа в Калиновке – как элитная бригада ВСУ расстреляла троих братьев за громкую музыку

Каким образом в Киевской области в июне 2026 года конфликт из-за громкой музыки привёл к внесудебной казни троих человек? С какой стати Валерий Залужный лайкнул пост, оправдывающий убийство? Способен ли командир бригады сбежать от следствия и прятаться на больничном после похищения и убийства? Журналист Анатолий Шарий ответил на вопросы зрителей и читателей.